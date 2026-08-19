Estafa, soborno y ahora intento de asesinato: el historial delictivo del asesor ultra latinoamericano Fernando Cerimedo

Los detalles Si bien es conocido por su vocación política, este argentino de 44 años también ha sido taxista, asesor de seguros y hasta profesor de secundaria.

Conmoción en Bolivia por el intento de asesinato a sangre fría de Nadia Beller, por parte de dos hombres disfrazados de repartidores que disparan hasta tres veces contra ella. Ahora, se recupera en el hospital tras el ataque de estos sicarios contratados por su expareja, Fernando Cerimedo. Precisamente, la policía lo ha detenido en un aeropuerto boliviano. Ahora bien, ¿quién es este hombre y por qué es importante saberlo?

Ni más ni menos, este argentino fue asesor del actual presidente de Argentina, Javier Milei. Tiene 44 años y ha sido taxista, asesor de seguros, así como profesor de secundaria. No obstante, ha sido en la política, en el lado más ultra y en la difusión de bulos, donde Cerimedo ha encontrado su verdadera vocación. Tanto que como estratega de redes sociales, consiguió aupar a Milei a la Casa Rosada en 2023. Él mismo admitió que se sirvió de miles de bots para favorecer la famosa campaña de la motosierra.

Un gran éxito en Argentina, por el que también quiso probar suerte en otros países. De hecho, considerado como el gurú de la extrema derecha en América Latina, ha trabajado en Chile, con José Antonio Kast; en Honduras, con Nasry Asfura; y el último, Rodrigo Paz, en Bolivia. Eso sí, no tuvo tanto éxito en Brasil.

Para Jair Bolsonaro, coordinó una campaña masiva de noticias falsas contra el presidente Lula. De hecho, él mismo Cerimedo no reconoció los resultados electorales e instigó a los brasileños a rebelarse. Precisamente, en Brasil está acusado por formar parte del intento de golpe de Estado en 2023, uno de los delitos más graves. Eso, sí su historial delictivo va mucho más allá.

Ya en 2016 lo condenaron a dos años de prisión por vender una misma casa a dos personas. Además, en Argentina, la policía lo está investigando por un posible caso de soborno. Ahora, a todo esto, le sumamos el intento de asesinato de su expareja. Ella asegura que la quiere callar, porque sabe demasiado sobre los negocios que Cerimedo tiene con el presidente boliviano.

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