'Dora la conservadora', sobre el conflicto entre ecologistas y Casa de Alba en Doñana: "Los comunistas quieren regularizar a los negritos, pero no a los pozitos"

'Dora la conservadora' analizaba el conflicto judicial entre organizaciones ecologistas y la Casa de Alba, a la que acusaban de haber robado agua del Parque Nacional de Doñana con pozos ilegales.

'Dora la conservadora' se proponía a enseñar a los niños "qué es una ofensa a los sentimientos religiosos" a través del caso de la exposición 'Alonso Cano. Like a Virgin', que según 'Dora' consistía en "vestir a gente de vírgenes sado maso".

Abogados Cristianos denunció esta exposición por blasfema, aunque Dani Mateo explicaba que partía de un cuadro de Alonso Cano que los alumnos de la Escuela de Arte de Guadalajara usaron como inspiración para hacer trajes y fotos con una estética a lo Madonna.

Desde allí viajaban a Aznalcázar, en Sevilla. Allí la Casa de Alba tiene una finca que, según los ecologistas, habría estado robando agua del Parque Nacional de Doñana porque no tenían licencia para usar unos pozos. Por ello les denunciaron por delito ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir les autorizó para regularizar los pozos, de manera que la Casa de Alba pidió que se archivara el caso. Todo ello a pesar de que, según la Guardia Civil, se habían sacado 6.600 litros de agua ilegalmente, valorando el daño ambiental en más de un millón de euros.

"En España los comunistas quieren regularizar a los negritos y a los moritos, pero no a los pozitos", comentaba 'Dora', que aseguraba que de los pozos se saca agua, y de los migrantes "inseguridad, casas okupadas y gente que no sabe lo que es un DNI, pero sí lo que es un mataleón".

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