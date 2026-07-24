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Elizabeth Duval analiza la entrevista de Zapatero: "Todavía no ha dado una versión que contraste con la de la UFED"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval analiza el impacto a nivel comunicativo que tuvo la entrevista que el expresidente dio en televisión.

Duval

La filósofa y escritora, Elizabeth Duval, recuerda que una de las frases que repetía mucho el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante su entrevista de este pasado jueves en televisión, era que "incluso aquellos que le habían escrito, que se habían preocupado por él y que decían que creían en su inocencia, no quería que estas personas lo hicieran meramente por el cariño que le tienen, sino que lo probara con hechos y con explicaciones".

Sin embargo, aclara Duval, "el problema es que a día de hoy todavía no se contó absolutamente nada. No se dieron más explicaciones de las que ya existían y quedó reducida a decir cuando llegue el momento lo explicaré también delante del juez", algo que, según la escritora, puede estar bien a nivel jurídico, pero no a nivel de impacto comunicativo.

Con lo cual, analiza Duval que la sensación que le queda después de la entrevista va a ser "una sensación puramente afectiva": "Si uno tiene la predisposición afectiva para creer a Zapatero, por su figura, le va a creer, pero si se remite solamente a los hechos, es que todavía no existe la versión o la explicación de Zapatero que contraste con la versión de la UDEF o con lo que se está contando", añade y concluye Duval.

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