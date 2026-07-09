Mar Segura va a clase de natación sincronizada en 'Mujeres ricas': "El deporte me ayuda a desconectar del estrés"

Mientras Mar Segura afirma que su grupo de natación sincronizada "tiene una compenetración importante", su profesor de natación, Manu, confiesa a cámara en este vídeo de Mujeres ricas que son "un desastre".

En el segundo programa de Mujeres ricas, Mar Segura acude a una de sus clases de natación sincronizada con amigas. "Son como grupo un poco descoordinado", afirma su profesor de natación, Manu, en el vídeo, donde Mar, por el contrario, destaca que cree que su grupo tiene "una compenetración importante". "Son un desastre", insiste Manu.

"Manu ha sabido sacar lo mejor de cada una", destaca, por su lado, Mar Segura, que afirma que "en conjunto" son "un grupo que no está mal". "Para mí, el deporte es muy importante porque me ayuda a desconectar del estrés que llevamos todas las personas, yo en este caso lo tengo", asegura la 'mujer rica'.

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