Así defiende Mar Segura a las hermanas Collado en 'Mujeres ricas' por qué no tiene hijos: "No me gustan los niños"

Mar Segura charla con las Nuria y Rebeca Collado sobre sus vidas en este vídeo, donde les explica que nunca he tenido instinto maternal: "Es algo que tenía muy claro desde pequeña, que no quería tener hijos".

Después de conocerse en una cata de vinos a través de Fiona Ferrer, Mar Segura y Rebeca y Nuria Collado se van a tomar algo para hablar de sus vidas en el capítulo 2 de 'Mujeres ricas'. Mar Segura cuenta que lleva nueve años casada felizmente con su marido, Gabriel: "Estamos fenomenal, creo que compartimos muchos hobbies y él no va a algo si no voy yo, no queda con amigos". Por su parte, las hermanas Collado explican que están separadas. "Yo en septiembre me separé y estoy en un periodo de transición", cuenta Nuria Collado a Mar Segura, que la anima a salir de fiesta.

Por otro lado, Mar Segura explica en este vídeo a las hermanas Collado por qué no tiene hijos: "Niños no, es algo que tenía muy claro desde pequeña, que no quería tener hijos, no me gustan y no sé qué decirle a un bebé". "No sé si existe el instinto maternal, pero yo nunca lo he tenido", detalla Segura a las Collado, quienes, con dos hijas cada una, destacan que sí se tiene el instinto maternal. "No pretendo que la gente entienda que una mujer no quiera tener hijos, pero que sí lo comparta", reflexiona a cámara Mar Segura, que termina invitando a las hermanas a su cumpleaños.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.