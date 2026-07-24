Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

El alcalde de El Tiemblo (Ávila) califica de "crítica" la situación por el incendio: "Parece que no se le puede atajar"

¿Qué ha dicho? El alcande confiesa que parece que "el infierno" pasó por su municipio. Ahora, explica que están intentando frenar el avance del fuego para poder salvar el Castañar.

Alcalde de El Tiemblo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Arturo González Varas, alcalde de El Tiemblo, uno de los municipios de Ávila afectados por el gran incendio que ha obligado a declarar la emergencia nacional, ha confesado que la situación es "bastante crítica". "La corona del fuego está creciendo", ha señalado.

De esta forma, ha confesado que parece que "no se le puede atajar", señalando que ahora una de sus máximas preocupaciones es intentar frenarlo para salvar el Castañar, un bosque milenario que se encuentra en riesgo por las llamas.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, ha destacado que la evolución del fuego fue muy rápida. "Estuvimos observando cómo el foco se nos escapaba de las manos y empezaba a crecer. Fue bestial", ha reconocido.

Varas ha señalado que él, cuando tenía 14 años, pudo presenciar una situación parecida. "Vi cómo se quemaba el monte. Se me quedó grabado", ha contado, destacando que lo que ha podido ver ahora es como si "un infierno" pasase por El Tiemblo y dejase muchos daños.

A pesar de que hubo un momento en el que parecía que por esa zona el fuego se había calmado, el alcalde ha reconocido que las perspectivas no son buenas debido a que en estas horas la tierra va a calentarse. "No me gustan las perspectivas que estoy viendo. El viento sopla de sureste a suroeste y ahí tenemos dos joyas como la urbanización de La Atalaya y el Castañar", ha indicado, explicando que han hecho un cortafuegos para intentar evitar que provoque daños en dichos lugares.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España | España pide ayuda a Europa para combatir los incendios: la UME solicita 4 medios aéreos
  2. La falta de "respuesta" de Zapatero sobre las joyas empuja a Anticorrupción a pedir un informe ampliatorio para determinar su valor de mercado
  3. Trump impone nuevos aranceles de hasta el 12,5% a 60 países, entre ellos España y la UE
  4. El Gobierno cierra el curso político con un nuevo decreto anticrisis aunque sin sacar adelante la senda de déficit
  5. Unos ladrones empotran un coche en una tienda oficial de Apple de Barcelona y se escapan con el botín
  6. Un concejal sevillano denuncia insultos homófobos y amenazas tras compartir una foto con su marido y sus dos hijos