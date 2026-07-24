El alcalde de El Tiemblo (Ávila) califica de "crítica" la situación por el incendio: "Parece que no se le puede atajar"

¿Qué ha dicho? El alcande confiesa que parece que "el infierno" pasó por su municipio. Ahora, explica que están intentando frenar el avance del fuego para poder salvar el Castañar.

Arturo González Varas, alcalde de El Tiemblo, municipio de Ávila afectado por un gran incendio, ha descrito la situación como "bastante crítica", con el fuego expandiéndose rápidamente. Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, explicó que el fuego parece incontrolable y expresó su preocupación por proteger el Castañar, un bosque milenario en riesgo. Recordó una experiencia similar de su juventud, describiendo el incendio actual como un "infierno" que deja daños significativos. A pesar de momentos de calma, las perspectivas son desalentadoras debido al calor y al viento, lo que amenaza áreas como la urbanización de La Atalaya y el Castañar.

Arturo González Varas, alcalde de El Tiemblo, uno de los municipios de Ávila afectados por el gran incendio que ha obligado a declarar la emergencia nacional, ha confesado que la situación es "bastante crítica". "La corona del fuego está creciendo", ha señalado.

De esta forma, ha confesado que parece que "no se le puede atajar", señalando que ahora una de sus máximas preocupaciones es intentar frenarlo para salvar el Castañar, un bosque milenario que se encuentra en riesgo por las llamas.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, ha destacado que la evolución del fuego fue muy rápida. "Estuvimos observando cómo el foco se nos escapaba de las manos y empezaba a crecer. Fue bestial", ha reconocido.

Varas ha señalado que él, cuando tenía 14 años, pudo presenciar una situación parecida. "Vi cómo se quemaba el monte. Se me quedó grabado", ha contado, destacando que lo que ha podido ver ahora es como si "un infierno" pasase por El Tiemblo y dejase muchos daños.

A pesar de que hubo un momento en el que parecía que por esa zona el fuego se había calmado, el alcalde ha reconocido que las perspectivas no son buenas debido a que en estas horas la tierra va a calentarse. "No me gustan las perspectivas que estoy viendo. El viento sopla de sureste a suroeste y ahí tenemos dos joyas como la urbanización de La Atalaya y el Castañar", ha indicado, explicando que han hecho un cortafuegos para intentar evitar que provoque daños en dichos lugares.

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