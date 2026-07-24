Tesh Sidi, tajante sobre la entrevista de Zapatero: "Las explicaciones que dio son tomarle el pelo a la gente"

Los detalles En una entrevista con Más Vale Tarde, Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, asegura que le gustaría que cualquier socialista le dijera "qué parte de la entrevista de ayer le ha convencido".

La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha sido tajante en Al Rojo Vivo sobre la entrevista de Zapatero: "Las explicaciones que dio son tomarle el pelo a la gente".

A la pregunta de Inés García sobre si le parecen suficientes las explicaciones que ha dado. "Las explicaciones que dio, lo dije ayer en X y lo sigo diciendo, es tomarle a la gente el pelo. Es mentirle a la gente a la cara", asegura Sidi.

"Esas explicaciones me las da un familiar, me las da cualquier persona y no me convencen. Y solamente me gustaría que cualquier socialista me dijera qué parte de la entrevista de ayer le ha convencido. Claro, que una persona diga que por azar llegan unas joyas, y que son un regalo, y que las tiene en casa, bueno, en este caso, en su oficina, en una caja fuerte... Las cosas de poco valor no se guardan en una caja fuerte, las tiene en una caja fuerte y están valoradas por casi equivalentes al valor de tres pisos en Madrid", comenta la portavoz de Más Madrid.

Tesh Sidi asegura que no va a entrar en la valor penal ni judicial, por desconocimiento, pero sí cree que toda la izquierda de todo el espectro progresista lo que tiene que valorar es la dimensión moral de esto. "Y la dimensión moral es que ostentar unas joyas de procedencia sospechosa y que no se sabe cómo llegaron a España, si por una valija diplomática, de qué país vienen, es lo que nos tiene que alarmar porque claro hoy en día cualquier persona ostenta cualquier bien lo tiene que declarar, cualquier multa la tiene que pagar. Hacienda es bastante estricta, como debe ser", añade la portavoz madrileña.

Sidi recuerda en Al Rojo Vivo que lo que no puede ser es que un expresidente que cobra del estado una paga vitalicia "tenga eso en su mano y nos tome el pelo o diga que eso es un regalo personal. No, eso debe ser patrimonio del estado que no lo está recibiendo Juan el vecino, lo está recibiendo un expresidente"., recalca.

Entrevista completa en el vídeo

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