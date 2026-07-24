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La vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en ARV

Arantza Pérez (ingeniera), contundente tras los incendios: "Necesitamos un pacto por nuestros montes e ir todos a una con una inversión sostenible en el tiempo"

Los detalles "Deberíamos tener consciencia de la importancia de estos acontecimientos y necesitamos un pacto por nuestros montes, un pacto por estos incendios forestales donde ir todos a una", asegura la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

Arantza Pérez (ingeniera)

La vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Arantza Pérez, ha afirmado este viernes en el programa Al Rojo Vivo que "necesitamos un pacto por nuestros montes e ir todos a una con una inversión sostenible en el tiempo".

La ingeniera explica que esto al final es cosa de todos y aboga por tener consciencia de la importancia de estos acontecimientos. "Necesitamos un pacto por nuestros montes, un pacto por estos incendios forestales donde ir todos a una. Se nos ha olvidado ya el Mundial donde fuimos capaces de ir todos a una y donde no se gana en la final, en el último día. Sino que va de invertir, gestionar, entrenar... Pues esto es igual", añade Pérez.

Por último, la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes recalca la necesidad de que sea algo de todos, "con unas medidas claras, una inversión sostenida en el tiempo". "La Comisión Europea acaba de decir que es insostenible solo invertir en Emergencias y en restaurar luego ecosistemas quemados. Hay que invertir, hay que planificar y hay que ir todos juntos a gestionar nuestro territorio", puntualiza.

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