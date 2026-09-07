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Cremán por error al padre de un hombre y colocan el cadáver de una mujer en su ataúd: "¡Cómo puede pasar esto!"

Un funeral en Florencia tuvo que ser cancelado en el último momento después de que la funeraria descubriera un error garrafal cuando el cuerpo de un hombre fue incinerado por equivocación.

Cremán por error al padre de un hombre y colocan el cadáver de una mujer en su ataúd: "¡Cómo puede pasar esto hoy en día!"

El insólito intercambio de cadáveres ocurrió en Florencia, donde los familiares ya se encontraban en la iglesia esperando la llegada del féretro del hombre que acababa de fallecer. Sin embargo, antes de que comenzara el funeral, el hijo recibió una llamada de la funeraria comunicándole el problema.

"En la morgue habían tenido una confusión: en el ataúd donde tenía que ir su padre metieron a una mujer y el cuerpo de su padre habían incinerado, que era lo que había pedido la mujer", explica Alba Sánchez en 'Aruser@s'. El funeral tuvo que ser cancelado y la familia se encontró con una situación completamente surrealista. "¡Cómo puede pasar esto hoy en día!", alucina Angie Cárdenas desde el plató.

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