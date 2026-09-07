Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon durante una maniobra de aterrizaje en Miami

Los detalles El avión se incendió tras salirse de la pista, dejando al menos cinco fallecidos y cinco heridos.

Un avión de carga de Amazon se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Miami, dejando un saldo de cinco muertos y cinco heridos, según informó la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. El Boeing 767-300, operado por 21 Air, partió de San Juan de Puerto Rico y se incendió tras salirse de la pista durante el aterrizaje. La Administración Federal de Aviación (FAA) investigará el incidente. Los Bomberos de Miami-Dade desplegaron 60 unidades para controlar el fuego, ya que el avión impactó contra varios vehículos y cruzó una avenida, causando la paralización del aeropuerto.

Al menos cinco personas han muerto tras estrellarse un avión de carga de Amazon al salirse de la pista durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, según confirmaron las autoridades.

En una rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ha confirmado que cinco personas murieron en el accidente y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

El avión, un Boeing 767-300 de carga de la empresa 21 Air contratado por Amazon, que había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico se ha incendiado tras salirse de la pista durante una maniobra de aterrizaje en Miami.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA por sus siglas en inglés) ha informado de que el vuelo 7598 se ha salido de la pista sobre las 14:00 horas (20:00 horas en la España peninsular). "La FAA va a investigar. Contacten con la aerolínea para obtener más información", señala el mensaje publicado por el organismo en redes sociales.

Por su parte, los Bomberos de Miami-Dade han informado de que el aparato ha impactado contra "varios vehículos" y las imágenes y vídeos publicados en redes sociales muestran el avión cruzando la Avenida 67 Noroeste. Tras el incendio, los Bomberos han movilizado a 60 unidades para su extinción. El accidente ha provocado la paralización del aeropuerto.

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