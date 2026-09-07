Alfonso Arús, tras ver a Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia: "¿Que va en calidad de actriz?"

Alfonso Arús analiza los malos modos de los fotógrafos en el Festival de Venecia echando a una chica que estaba posando en la alfombra roja para capturar a Georgina Rodríguez: "No creo que el incremento de taquilla se deba a ella".

Tatiana Arús enseña en este vídeo el paso de Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia tras su boda con Cristiano Ronaldo. "Al parecer habría querido hacer un guiño a su boda luciendo un Gucci de dos piezas y, además, lleva joyas valoradas en 150.000 euros", explica Tatiana Arús, que también enseña el polémico momento en el que los fotógrafos echan a una empresaria de la alfombra roja porque les está tapando el plano de Georgina.

"¿Georgina en el Festival de Venecia va en calidad de actriz?", pregunta Alfonso Arús, que no entiende tanto interés en una persona que no es del mundo del cine. "Es que ella tiene su documental", explica Tatiana Arús, que destaca que "es una buena oportunidad para generar contenido". "Pero si un festival de cine, es un festival de cine, ¿cómo que generar contenido?", se pregunta el presentador de Aruser@s, que insiste en que le parece estupendo que la gente famosa acuda a los certámenes, pero "hay que reivindicar la pureza de los festivales".

"Es un milagro las cifras del cine en los últimos meses con el crecimiento del 36% en España", destaca Alfonso Arús, que critica que, "al final, resulta que la imagen que nos queda del cine es Georgina Rodríguez": "No creo que el incremento de taquilla se deba a ella".

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