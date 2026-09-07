Así reacciona Aitana cuando una fan le pregunta en pleno concierto en Barcelona por qué no está Plex

"Pero, ¿qué esperan?, ¿que Plex salga a cantar?", pregunta alucinado Alfonso Arús en este vídeo cuando los fans de Aitana preguntan a la artista en pleno concierto en Barcelona dónde está Plex.

Tatiana Arús enseña en este vídeo algunas de las imágenes más destacadas de los conciertos de Aitana en Barcelona: "Me gusta porque se mezclan fans de Aitana y fans de Plex". Y es que la colaboradora de Aruser@s muestra cómo una pequeña fan pregunta a la artista sobre su novio, que no ha podido estar en el primer concierto. "Vendrá, vendrá, es que ha tenido un problema familiar", explica Aitana desde el escenario, donde destaca que "son cuatro días en Barcelona, y los dos primeros", no ha podido ir el youtuber.

"Pero, ¿qué esperan?, ¿que Plex salga a cantar?", pregunta alucinado Alfonso Arús, que destaca los carteles que los fans hicieron a la artista.

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