Alfonso Arús, al ver cantar a Laura Pausini en la Fórmula 1: "Tiene temas emblemáticos que pierden cantados con Rauw Alejandro"

Laura Pausini ha sido una de las grandes estrellas en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde ha la cantante ha repasado sus grandes éxitos. "Es un acierto absoluto cuando se mezclan grandes acontecimientos como la música y la F1", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona: "Entiendo que tenga que hacer dúos con todo el mundo, pero hay algunos temas emblemáticos suyos que, cantados a dúo con Rauw Alejandro, pierden". "Es que fue él el que quiso interpretar una canción de ella y ella dijo de grabarla conjunta", explica Tatiana Arús.

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