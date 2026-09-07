Detenida una joven de 19 años por chantajear al hombre con el que salía para ocultar su infidelidad

Una joven estadounidense ha acabado detenida en Florida tras exigir 20.000 dólares al hombre con el que salía para no contarle a su novia que le estaba siendo infiel.

Una joven estadounidense de 19 años ha sido detenida en Florida después de descubrir que el hombre con el que estaba saliendo tenía novia. La joven habría decidido no revelar la infidelidad a cambio de 20.000 dólares, convirtiendo su silencio en un auténtico chantaje.

"Empezó a chantajearle y, si quería que se callara, su silencio tendría un coste", explica Alba Sánchez en 'Aruser@s'. Sin embargo, el hombre decidió recopilar todos los mensajes y entregarlos a la Policía, lo que terminó provocando la detención de la joven.

Según explica la colaboradora, "el chantaje y la vulneración de la intimidad" pueden constituir un delito. La joven habría tenido que pagar una fianza de 17.000 dólares para quedar en libertad y, si finalmente es declarada culpable, "podría enfrentarse a penas de prisión". "¡Esto es nuevo!", alucina Alfonso Arús, que recuerda que en 'Aruser@s' ya han visto todo tipo de venganzas tras descubrir una infidelidad, pero reconoce que exigir directamente "una cantidad en metálico" lleva el asunto a otro nivel.

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