Primero puerto sí, ahora no: el choque institucional en Ceuta sigue enfrentando al Gobierno y a la ciudad autónoma

Los detalles El vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez, aseguró el martes que se habían consensuado con el Gobierno "algunos terrenos en la zona portuaria" para acoger migrantes.

El conflicto entre el Gobierno y Ceuta por la instalación de campamentos en el puerto sigue sin resolverse. Óscar Puente acusa a Juan Jesús Vivas de ser "un mero peón de Feijóo", ya que el Ejecutivo ceutí se opone al uso del puerto. Inicialmente, Ceuta había propuesto otras áreas para albergar migrantes, lo cual fue acordado y publicado en el BOE. Sin embargo, el consejo ceutí presentó informes en contra, argumentando riesgos para infraestructuras críticas. El PP defiende a Vivas, mientras que Puente critica su falta de acción. El ministro Torres se muestra sorprendido y critica la falta de soluciones claras.

El choque institucional entre el Gobierno y Ceuta por la instalación dos campamentos en el puerto de Ceuta no cesa. Ahora, Óscar Puente ha acusado a Juan Jesús Vivas de ser "un mero peón de Feijóo" después de que el Ejecutivo ceutí se oponga al uso del complejo portuario.

Porque hay que volver a este martes para recordar que Ceuta, en palabras de su vicepresidente Alejandro Ramírez, anunciaba que sí facilitaría una zona: "El antiguo campo deportivo, la zona de la hípica y algunos terrenos en la zona portuaria".

Y así quedó recogido en BOE al día siguiente, en una lista que acordaba todas las ubicaciones que sí se podrían usar para albergar migrantes y que "ofrecen, [...] un menor impacto en las actividades de la población ceutí".

Algo que contó con el consenso de todas las partes. Por ello, el ministro Ángel Víctor Torres se quedó desencajado y "sorprendido" de los informes presentados por el consejo ceutí contrarios a la medida. Un informe elaborado por Puertos del Estado y del que el propio Ministerio de Transportes tiene conocimiento.

"Pudiendo la ocupación temporal proyectada incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria", recoge el documento.

Es este argumento precisamente al que se acogió el gobierno ceutí. Cuando la propuesta llegó a la reunión del viernes por la tarde del consejo de administración del puerto. Donde todos los representantes locales votaron en contra de su uso, frente a los cuatro votos positivos del Gobierno central. Fue en ese momento cuando el Gobierno forzó el poder usarlo elevando el expediente a Puertos del Estado.

Por ello, el PP nacional ha salido en defensa de Vivas. "Pasa por encima a los vecinos", ha comentado Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP.

Mientras tanto, Óscar Puente le acusa de no querer solucionar la crisis: "Vivas ha olvidado su papel institucional y ha decidido ser un peón de Feijóo".

Bronca a la que se ha sumado el ministro Torres, quien ha dirigido reproches a los propios vecinos: "Si no los quieren en su hospital, no los quieren en la instalación militar... ¿Dónde los metemos?".

Mientras, más de un mes más tarde de la llegada masiva sigue sin dar una fecha firme para la resolución de la crisis.

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