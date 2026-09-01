Una vuelta al cole no exenta de polémica y con nuevas huelgas de docentes a la espera de mejoras laborales

Los detalles Profesores de comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o Andalucía se preparan para iniciar el curso escolar como lo acabaron, con nuevas protestas para exigir mejoras en la enseñanza pública.

El inicio del curso escolar 2026-2027 está marcado por protestas y huelgas de profesores en varias comunidades, destacando Cataluña, que comienza con movilizaciones el mismo día de inicio de clases, el 8 de septiembre. Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares también han anunciado paros y manifestaciones en fechas posteriores. Los docentes exigen mejoras laborales, reducción de ratios y apoyo a la inclusión, mientras el proyecto de ley para reducir el número de alumnos por clase sigue en trámite. Además, el real decreto propone bajar ratios en Infantil, Bachillerato y FP básica. La inversión en climatización es otra demanda ante el calor sufrido al final del curso anterior.

La vuelta al cole comienza igual que terminó, con un clima marcado por las protestas y las huelgas de profesores. Más de ocho millones de escolares inician a partir del 7 de septiembre el curso 2026-2027, un nuevo periodo de clases que en algunos territorios como Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha o Cantabria estará marcado por movilizaciones, mientras los docentes están a la espera de mejoras.

Madrid será la primera comunidad donde empezarán las clases, el 7 de septiembre para Infantil, Primaria y Educación Especial, y al día siguiente para el resto de enseñanzas no universitarias.

Casi todas las comunidades han marcado el 8 de septiembre como día de inicio de curso aunque en Galicia, Asturias, La Rioja, Valencia, Canarias y Castilla y León empezarán a partir del día 9, mientras que en Baleares y Extremadura, el 10 de septiembre.

"Este curso se inicia con un intenso clima reivindicativo y de movilización de los centros y la comunidad educativa", señala a EFE la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, que advierte de que "hay que incrementar la inversión hasta llegar al 6% del PIB y se necesitan más apoyos especialistas y más recursos para la inclusión y la atención a la diversidad".

Cataluña comienza el curso en huelga

Cataluña será la primera comunidad autónoma en comenzar con las jornadas de huelga tras la entrada del curso escolar. El mismo día que se da inicio a las clases, los sindicatos USTEC·STEs (IAC), mayoritario en el sector educativo catalán, CGT, Intersindical, CNT y COS han convocado una movilización.

De esta forma, el 8 de septiembre, primer día lectivo, anuncian una huelga, alegando que "es necesario un acuerdo para blindar una educación pública, inclusiva y en catalán".

Madrid y otras comunidades convocan nuevos parones

A la huelga de Cataluña le sigue la de otras comunidades como Madrid, donde CCOO y UGT han anunciado una huelga indefinida del profesorado y personal de la educación pública desde el 14 de octubre y CSIF ha fijado una primera movilización el 16 de septiembre ante el Ministerio de Educación.

En Andalucía habrá un paro el 11 de noviembre mientras que en Valencia habrá manifestaciones el 12 de septiembre. Por su parte, en Baleares, CCOO, UGT y STEI han anunciado un nuevo ciclo de movilizaciones que arrancará el 9 de septiembre con una jornada de protesta y continuará el día 10 con concentraciones. El calendario culminará, por ahora, con una huelga general del sector el 6 de octubre.

Los docentes, pendientes de mejoras laborales

Los docentes siguen pendientes de las mejoras laborales y salariales que deben aplicar sus gobiernos autonómicos y también de las nuevas normativas estatales que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, negocia con los sindicatos para bajar ratios en todas las etapas, incluida la de 0 a 3 años y la FP básica.

A partir de septiembre, el proyecto de ley que reducirá el número de alumnos por clase en primaria y secundaria (máximo 22 y 25, respectivamente) y reducirá la jornada docente (topes de 23 horas y 18 horas, respectivamente) retoma su tramitación para continuar con la presentación de enmiendas, debate y votación.

Sin embargo, esta ley requiere de mayoría para ser aprobada tanto en el Congreso como en el Senado y el trámite podría complicarse en un año electoral: los docentes recuerdan la promesa del Gobierno de Pedro Sánchez de que esta sería la "legislatura del profesorado".

"El riesgo es que la educación vuelva a quedar atrapada en el ruido político y que el profesorado pague, un curso más, la factura de la parálisis", señala el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.

Por eso los sindicatos piden acelerar las mesas de trabajo para la elaboración del Estatuto Docente, que debe reformar el sistema de oposiciones a los cuerpos docentes, pero también igualar el nivel de los maestros al A1, tratar la jubilación voluntaria, reducir la jornada horaria para el profesorado mayor de 55 años o medidas para frenar la burocracia.

Bajar los ratios de Infantil, Bachillerato y FP básica

De momento, el real decreto que no necesita pasar por el Parlamento y que pronpone bajar las ratios de Infantil (4 bebés por educadora en aulas para menores de 1 año, 6 bebés en clases de 1 y 2 años, 8 en las de 2 y 3 años y 22 de 3 a 6 años), de Bachillerato (a 30 alumnos por profesor) y de FP básica (tope de 15 alumnos) también podría incluir que el alumnado con necesidades específicas cuente doble y un aumento de los recursos para la orientación y para el coordinador de bienestar.

"Se trata de reproducir lo que viene también en la ley del Congreso por si no sale en el Parlamento", señalan a EFE fuentes de CCOO.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT, Beatriz García, alerta de que "el profesorado ha dicho basta. Basta de promesas que no llegan y basta de seguir perdiendo derechos mientras aumenta la carga de trabajo y la complejidad de la labor docente".

Por otra parte, los niños y las adolescentes entrarán en las aulas con el recuerdo del intenso calor sufrido a final de curso, por lo que la reivindicación de mayor inversión en climatización también estará presentes en este inicio escolar.

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