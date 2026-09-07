La inesperada 'pullita' de Alfonso Arús a Angie Cárdenas por su forma de aparcar: "Cuantas más plazas libres, peor escoge"

El curioso sistema de un hotel en China, que permite elegir entre varias habitaciones, provoca un inesperado pique en 'Aruser@s' entre Alfonso Arús y Angie Cárdenas.

Un viral de un hotel en China da pie a Alfonso Arús para lanzar un inesperado 'dardazo' a Angie Cárdenas. El presentador asegura conocer a alguien que, cuanto más donde elegir tiene, peor decide.

En el vídeo, una creadora de contenido muestra cómo un hotel en China le entrega cuatro llaves para que pueda visitar las habitaciones y escoger la que más le guste, pero la posibilidad de elegir también sirve para hablar de otras situaciones donde Alfonso Arús aprovecha para acordarse de Angie Cárdenas. "Yo conozco a alguien que cuando más plazas de parking libre hay, peor escoge", lanza el presentador, antes de explicar su teoría: "Si solo hay una plaza, va allí, aparca y no hay problema. Pero si en lugar de una hay diez, aparca en una, mira de reojo, va a la segunda porque está más cerca de la entrada, va a una tercera...". "Yo conozco a alguien que es un bocas", responde entre risas la colaboradora.

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