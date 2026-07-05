Así intentó Mar Segura que su marido le comprara un Miró: "El aspecto económico en el arte es importante, pero la mirada lo es más"

"No voy a negociar el precio de la obra, ese papel se lo voy a dejar a mi marido, que lo hace muy bien", afirmaba Mar Segura mientras intentaba convencer a su marido, Gabriel, de que le comprara un Miró en 'Mujeres ricas'.

En el primer capítulo de 'Mujeres ricas', Mar Segura llevó a Gabriel, su marido, a una galería de arte para que le comprara un Miró. Sin embargo, el empresario no lo tenía claro, y mostraba sus dudas a cámara respecto al precio. Por su parte, Mar aseguraba que a ella el precio no le importaba: "No pregunto el precio de las cosas, cuando quiero algo lo quiero ya".

"Le dije a Gabriel que quiero un Miró y me dijo que ya veremos, pienso que lo voy a comprar porque él sabe que el arte me persigue", insistía Mar. Además, la mujer rica aseguraba que "el aspecto económico es importante, pero la mirada es lo más importante en el arte". "No voy a negociar el precio de la obra, ese papel se lo voy a dejar a mi marido, que lo hace muy bien", destacaba.

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