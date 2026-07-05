El autor del mayor ‘simpa’ de la historia de España se defiende: "Me pidió una barbaridad de dinero"

El hombre detrás del bautizo que acabó con una cuenta de más de 4.000 euros a deber hablaba en 2023 con Equipo de Investigación. "Si mi intención fuera no pagar, no habría dejado nada", se defiende.

Casi 200 personas, 4.000 euros solo en bebidas y una cantidad por pagar de 5.050 euros fue lo que un grupo que celebraba un bautizo dejó a deber en un restaurante de de la comunidad. El 'simpa' más multitudinario de la historia de España se produjo en 2023 en Galicia.

Equipo de Investigación localizaba al hombre que organizó el evento. Primero contactaron con su mujer, que aseguró no tener conocimiento de lo ocurrido. Minutos después, recibieron la llamada de su abogado, que confirmó que su cliente estaba dispuesto a hablar, siempre acompañado por su letrado.

Durante la entrevista, el acusado reconoció haber contratado "un servicio pagando una cantidad", pero negó que fuera para 200 personas. "No llegaron ni a 200, ni a 150", insiste, defendiendo su versión: "Nunca negué que, si había que pagar una cantidad pequeña, se podía pagar. Pero la barbaridad de dinero que me pedían…".

También restó importancia al menú servido aquel día: "Les dieron fiambre para comer", afirmó, y negó que sus invitados se hubieran puesto de acuerdo para marcharse al mismo tiempo. "Yo no me llevé nada", asegura, y rechazó que su intención fuera no pagar: "Si la intención era no pagar, no habría dejado nada".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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