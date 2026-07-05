Un señor deja alucinada a Virginia Riezu con sus movimientos: "Es la estrella revelación del baile contemporáneo español"

El hombre formaba parte del público de 'En Compañía', el programa que presentan Ramón García y Gloria Santoro. El presentador le pidió que bailara una canción de Locomía y, con toda seguridad, no esperaba su manera de bailar.

Está claro que uno de los programas favoritos de los zapeadores es 'En Compañía' de Castilla-La Mancha Media, presentado por Ramón García y Gloria Santoro. El presentador, durante el programa, aprovechaba para pedir al público que bailara una popular canción de Locomía.

Esto le permitió descubrir entre su público a, como anuncia Virginia Riezu, "la estrella revelación del baile contemporáneo español". García le dice a un hombre que debe hacer "uh, uh", cuando lo dice la canción, pero, antes, debe bailar "como si le pillase esto de improviso".

El hombre abre los brazos y comienza a moverse, dejando alucinado al presentador. "Lo he cogido sin querer...", comenta Ramón, "hacía que no veía ese movimiento pélvico... pero me ha gustado".

"Tiene mejor cadera que Aitana", afirma Quique Peinado, "si tuviera piedras en el riñón sonaría como unas maracas". Virginia, después de ver al señor, afirma que ella es capaz de clavar ese paso y se pone a imitar al señor.

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