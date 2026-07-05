"No tenía muy buena fama": hablan los vecinos del autor del mayor 'simpa' de la historia

Equipo de Investigación analizaba en 2023 el caso de un hombre que organizó un bautizo y dejó sin pagar gran parte de la cuenta, más de 5,000 euros. Así lo describían los vecinos del pueblo donde regentaba su negocio de coches de segunda mano.

El mayor 'simpa' de la historia de España. Hasta 200 invitados, fuegos artificiales, barra libre de whisky y una cuenta sin pagar. Más de 5.000 euros de deuda en una de las mayores estafas de este tipo conocidas hasta la fecha y que se produjo en Teo (A Coruña). Equipo de Investigación desgranaba en 2023 el caso y hablaba con todos los implicados, incluido el autor del engaño, que huyó del restaurante en el momento que se lanzaron fuegos artificiales.

El programa se desplaza hasta Milladoiro, a las afueras de Santiago, donde, según la dueña del restaurante, el sospechoso exhibía los vehículos de su negocio de compraventa de coches usados. Allí habla con los vecinos del hombre, que posteriormente fue condenado a pagar al local.

"De vista sí me suena", comentaba uno al ver una foto. "Tenía varios coches aquí abajo, en la rotonda, pero no tenía muy buena fama", decía otro. Según explicaba, se comentaba que los automóviles que vendía "no eran muy de fiar". "Unos jetas", resumía otro de los vecinos sobre la familia en cuestión.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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