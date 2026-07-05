Un bautizo, más de 200 invitados y una factura de miles de euros por pagar: así fue el mayor 'simpa' de la historia de España

El 'simpa' grupal con más personas implicadas tuvo lugar en Galicia. La dueña del restaurante afectado hablaba entonces, en 2023, con Equipo de Investigación acerca de cómo se produjeron los hechos.

Casi 200 personas, 4.000 euros solo en bebidas y una cantidad total por pagar de 5.050 euros. Estos son las cifras del 'simpa' más multitudinario conocido en España. La víctima es una hostelera de un restaurante de Galicia, que ofreció un bautizo del que todos se fueron sin pagar.

La propietaria, María Suárez, hablaba en 2023 ante las cámaras de Equipo de Investigación dando detalles de lo ocurrido. "El padre del niño pagó un dinero de fianza, en total 3.500, y el resto se tenía que pagar el día del evento", contaba. El menú (insistimos, para unos 200 comensales) constaba de un primer plato "a base de embutidos" y una ensalada de "verdura, pepino. espárragos, huevo cocido, tomate"; un segundo de "merluza a la romana con patatas al vapor" y un tercero de "carne a la brasa con un chorizo criollo y patatas", además de postre y bebidas.

Lo que más llamó la atención de María antes del 'simpa' fue la petición acerca de las bebidas alcohólicas. "Había que poner una botella de whisky desde el principio de la comida en la mesa. Se acaba una y poner otra", le indicaron.

Tras una noche comiendo, bebiendo y disfrutando, a la hora de pagar todos se esfumaron y salieron al exterior para ver fuegos artificiales. Ahí es cuando se marcharon en los coches, dejando a deber esos más de 5.000 euros que restaban por abonar. "No se pueden hacer fiestas a todo trapo y cargarle el mochuelo a los demás, que vivimos de trabajar", denunciaba entonces la propietaria.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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