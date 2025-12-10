Iñaki López, sobre Leire Díez: "No la van a llamar del Mossad. Si fuera fontanera, lo sería con Manolo y Benito"

En Más Vale Tarde se han recordado todas las comparecencias de la fontanera del PSOE y el presentador ha dado su veredicto al respecto.

En Más Vale Tarde se ha repasado la detención de la fontanera del PSOE, Leire Díez, quien se encuentra en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). En este sentido, el presentador Iñaki López ha señalado en referencia a la exmilitante socialista que "muy hábil, tampoco es". "Para el Mossad no va a acabar trabajando nunca esta mujer que, de ser fontanera, lo sería en 'Manos a la Obra' con Manolo y Benito", ha apostillado.

Previamente, se había emitido un vídeo en el que se han recordado las apariciones de Díez desde que se destapasen los audios de las reuniones que mantuvo con empresarios y abogados para torpedear investigaciones que perjudicaran al Gobierno. También, se ha rememorado la rueda de prensa en la que aseguró que no era "ni fontanera ni cobarde" y que acabó con el enfrentamiento con Víctor de Aldama. Así como sus comparecencias en el Senado, sus entrevistas en televisión o en los juzgados.

Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero han sido arrestados este miércoles por "contratos públicos bajo sospecha", según han confirmado a laSexta fuentes del Ministerio del Interior. Díez fue jefa de Comunicación de ENUSA, una empresa que depende de la SEPI, entre 2018 y 2021. Por su parte, Fernández presidió la SEPI en esa época, concretamente, entre junio de 2018 y octubre de 2019.

