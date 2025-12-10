Sánchez carga contra la alianza ultra del PP con Vox y Feijóo ataca con el 'caso Salazar': "Entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador"

Los detalles Alberto Núñez Feijóo le ha pedido al presidente del Gobierno que "no huya más", asegurando que "su tiempo se ha acabado". "No sea en esto también el último en enterarse", le ha señalado.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un tenso cara a cara en el Congreso, marcado por acusaciones mutuas. Feijóo criticó a Sánchez por el 'caso Salazar' y otros escándalos, sugiriendo que el presidente confía en personas "a su imagen y semejanza". Sánchez respondió destacando el compromiso de su gobierno con el feminismo y acusando al PP de aliarse con Vox. Resaltó medidas como la subida del salario mínimo y la ley de paridad. Feijóo insistió en que Sánchez ha perdido credibilidad y que su tiempo ha terminado, criticando su manejo de las denuncias de acoso.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado su último cara a cara del año en el Congreso de los Diputados. Una sesión de control que ha estado de nuevo marcada por la tensión política.

El líder del PP ha comenzado su intervención atacando al presidente del Gobierno con el 'caso Salazar' y recordándole también el 'caso Koldo'. "¿Qué atributos vio en Santos Cerdán, Koldo García o Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza?", ha comenzado preguntándole, añadiendo que "los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos", ha dicho al presidente.

Una cuestión a la que Sánchez ha respondido señalando que el feminismo "da lecciones a todos" y echándole en cara al líder del PP sus vínculos con el partido de Santiago Abascal. "Asumimos errores, no como ustedes que se abrazan al error histórico que se llama Vox", ha destacado.

Una respuesta que ha hecho que el 'popular' continúe recordándole todo lo sucedido con el 'caso Salazar', advirtiéndole que "no es un caso aislado" sino un "código de conducta", aludiendo a que han conocido "cuatro casos" del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. En su turno, el presidente del Gobierno ha señalado que el "acoso laboral" es "un problema estructural" y "sistémico" y ha presumido de apoyar a las mujeres.

"Este Gobierno apoya a las mujeres, y si hay una amenaza, es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal", ha espetado Sánchez al jefe de la oposición durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Y como prueba de ello, Sánchez ha citado la subida del salario mínimo interprofesional que beneficia a mujeres trabajadoras, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la ley de paridad o el pacto de Estado contra la violencia de género.

Además, ha afirmado que "el acoso laboral" según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días "es un problema estructural, sistémico". "Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno", ha relatado.

Sánchez también ha recordado que su Gobierno aprobó una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también tengan que aprobar "protocolos antiacoso".

"¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el Ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo", ha espetado a Feijóo, recalcando que si hay una amenaza es la "coalición negacionista que forma el PP con Abascal".

Feijóo le insiste a Sánchez en que "su tiempo se ha acabado"

Por su parte, Feijóo, en el caso concreto de Paco Salazar, apartado del partido y de su cargo en Moncloa tras las denuncias de acoso sexual, ha recordado que Sánchez le ayudó en las primarias en Andalucía y "lo quería nombrar Secretario de Organización". "Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas", ha manifestado.

Feijóo ha recalcado que el feminismo "no se predica, se practica". "La lección de feminismo se la debieron de explicar en los prostíbulos, esos que no le consta si financiaron sus primarias", ha manifestado, criticando que en Moncloa haya habido "silencio" en un primer momento ante las denuncias que se presentaron.

De esta forma, ha destacado que ahora "todo el mundo sabe" que entre el acosador y la acusada, el presidente del Gobierno "está con el acosador". "Han pasado del 'hermana, yo sí te creo' al 'calladita estás más guapa'", ha criticado.

Feijóo ha insistido en que el problema es Sánchez, algo que ha asegurado que ahora "también saben las mujeres" socialistas. "No tienen Presupuestos Generales del Estado ni mayoría, solo escándalos", ha destacado, pidiéndole al presidente que "no huya más" porque "su tiempo se ha acabado". "No sea en esto también el último en enterarse", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.