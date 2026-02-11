Zaida Cantera califica a Ayuso de "ignorante" por anunciar una medalla a EEUU: "En nada va a dar una medalla póstuma a Hitler"

La exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN critica muy duramente la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha defendido esta decisión destacando el apoyo del Gobierno de EEUU hacia la hispanidad.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a entregar la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos por ser, como ha afirmado, "el principal faro del mundo libre". Ayuso lo ha anunciado en un vídeo que se ha emitido en 'The hispanic prosperity gala', una gala MAGA que se ha celebrado en Mar-a-Lago, la residencia en Florida de Trump.

Zaida Cantera señala que "dentro de nada le va a dar una medalla póstuma a Hitler, es lo único que le falta". La exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN indica que "está premiando a un país dirigido por un señor que ha detenido a más de 4.000 menores".

"Tienen en un campo de concentración, separados por colores, a más de 70.000 personas donde ya han muerto más de 35", detalla, "que ha hecho deportaciones, que tiene más de 3.000 desaparecidos ahora mismo".

Cantera añade que Ayuso, además, se hizo "una fotito, muy alegre ella, con unos carros de combate mientras se masacraba a niños en Palestina". "No hay que olvidar que, efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid quería dar una medalla al gobierno de Israel", recuerda Iñaki López, aunque, finalmente, se la entregó a la Comunidad Judía de Madrid.

La exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN indica que Ayuso, además, ha justificado la entrega de esa medalla hablando sobre el apoyo del Gobierno de EEUU hacia la hispanidad. "Pero ¿qué hispanidad?", replica Cantera, "si lo que está haciendo, precisamente, es criticar todo aquello que tenga una identidad cultural relativa a la hispanidad".

"Es que critica absolutamente todo", añade, "nos demuestra, una vez más, que es una ignorante que le gusta hacer gala de esa ignorante para desviar el foco".

