Zaida Cantera: "Me asombra que toda una inspectora de policía busque alternativas para no denunciar por unos cauces internos"

La colaboradora expone que el abogado de la víctima de José Ángel González ha tenido que "armar" una querella en silencio para preservar el bienestar de la denunciante.

Este martes dimitía el director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González, después de ser denunciado por una subordinada por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Tras su dimisión va a ser sustituido por Gemma Barroso. Esta, además, fue la persona a la que acudió la víctima para explicar, como señala Leo Álvarez, que ya no podía trabajar y fue quien la derivó a los servicios psicosociales.

"Estamos hablando del máximo cargo de la Policía Nacional acusado de violación, por encima de él solo está el director de la Policía Nacional y el ministro", señala Iñaki López. José Ángel González, como añade el presentador, llevaba cuatro décadas en el cuerpo se enfrenta a cuatro delitos muy graves.

Zaida Cantera expone que su capacidad de asombro "hace tiempo se vio superada, sobre todo en estas cuestiones". "Lo que no me asombra, y es un problema que tenemos que hacérnoslo mirar, es que toda una inspectora de policía busque alternativas para no denunciar por unos cauces internos", añade exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

La colaboradora añade que, además, el abogado de la víctima, durante tres meses, ha armado, en secreto, la querella "para preservar el bienestar de la denunciante".

