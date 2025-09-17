Ahora

Les tacha de "gentuza"

Zaida Cantera, sobre las acusaciones de Serrano a los manifestantes propalestinos: "Es el nuevo 'Que te vote Txapote'"

Zaida Cantera reflexiona en este vídeo sobre el duro discurso contra el Gobierno del PP madrileño, donde Ayuso asegura que Sánchez "utiliza a la kale borroka" y Alfonso Serrano llama "gentuza" a los manifestantes propalestina.

Hoy Isabel Díaz Ayuso ha elevado aún más el tono, hasta el punto de comparar las protestas propalestinas con un "ambiente preguerracivilista"y acusar al Gobierno de "utilizar a la kale borroka".

Todo ello, mientras Alfonso Serrano calificaba hace unos días de "gentuza" a los manifestantes propalestina en la Vuelta a España.

En el vídeo sobre estas líneas, Zaida Cantera recuerda que el secretario general del PP madrileño también habló de que había kale borroka en las protestas, lo que para la expolítica es "el nuevo 'Que te vote Txapote' para establecer un paralelismo y seguir hablando de ETA".

"Para él es gentuza los manifestantes que había allí, pero no los manifestantes violentos de Ferraz que le pegaban a un muñeco de Pedro Sánchez y le deseaban la muerte", añade.

