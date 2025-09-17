Pedro Águeda: "A veces es muy difícil encontrar las diferencias entre el PP madrileño y Vox"

El periodista considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene "sometidos y bien fijados a Vox en Madrid" y que es complicado ver las diferencias entre ambos partidos "en ese discurso de embrutecimiento de la política".

Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, calificaba de "gentuza" a los manifestantes propalestinos de La Vuelta este lunes durante un reportaje de Andrea Ropero en El Intermedio. Serrano ha sido entrevistado este miércoles en Más Vale Tarde donde ha matizado que solo se refería a aquellos manifestantes que ponían "en riesgo la integridad de los profesionales".

Isabel Díaz Ayuso ha sido preguntada por estas palabras de su secretario general, pero, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido valorar las mismas. "No estoy para valorar esto", afirma Ayuso.

Pedro Águeda, tras el comentario de Ayuso, señala cómo tiene "sometidos y bien fijados Isabel Díaz Ayuso a Vox en Madrid". "Es muy difícil encontrar las diferencias, a veces, entre el PP madrileño y Vox", añade el periodista, "en ese discurso de embrutecimiento de la política".

El periodista afirma que llamar "gentuza" a personas que se están manifestando contra la participación de un equipo israelí en La Vuelta a España y en contra del genocidio que está sufriendo Gaza, "te coloca en ese vocabulario embrutecido de despersonalizar al adversario político". "Fijaros como fija Serrano", concluye, "esa línea entre la gente de bien y la gente de mal".