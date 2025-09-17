Las protestas contra Trump empañan su idílico viaje a Londres entre agasajos de la familia real británica

Los detalles Se ha desplegado a más de 1.600 agentes para mantener el orden en las calles, pero miles de personas se han concentrado esta tarde para protestar en contra de la segunda visita de Estado de Trump a Reino Unido.

Durante su visita oficial a Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, experimenta un contraste entre la pompa real y las protestas ciudadanas. Mientras disfruta de una recepción lujosa, con un paseo en carroza junto al rey Carlos de Inglaterra y un desfile en Windsor, miles de británicos protestan en su contra en Londres. Las manifestaciones, que incluyen pancartas, disfraces y mensajes críticos, reflejan el descontento con su presencia y políticas. A pesar de la cordialidad oficial, Trump enfrenta un rechazo palpable, evidenciado por las protestas y referencias al escándalo Epstein, subrayando la complejidad de su visita.

El cuento de hadas que está viviendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su visita oficial a Reino Unido se está viendo empañada por las protestas ciudadanas en su contra. Porque, en una misma jornada, le hemos podido ver encantado por ser el centro de atención, el protagonista de los homenajes de la familia real.

Porque el rey Carlos de Inglaterra ha agasajado a Trump hasta con un paseo en carroza, de camino al castillo de Windsor. Pero también hemos visto al estadounidense, en Londres, a disgusto ante las protestas de miles de británicos. No quieren a Trump en su país.

En definitiva, Trump está viendo las dos caras de la moneda, la de los festejos y la de las manifestaciones. Así como con actos en los que se le muestra cariño, como el vuelo de aviones que forman con su estela la bandera de EEUU; pero también con muchos londinenses mandándole un mensaje: le prefieren lejos.

La familia real británica celebra la visita de Donald Trump.

Una visita muy 'royal'

En la primera cara, en la oficial, el presidente de los Estados Unidos está disfrutando de una visita muy 'royal'. Toda la pompa, todo el boato ha sido desplegado para Trump por parte de los reyes británicos.

Hay que rebajar tensión y seducirle, pues hay acuerdos en juego por valor de 10.000 millones. Y claro, él se deja querer, presumiendo de ser el único presidente estadounidense al que la monarquía 'british' recibe dos veces. Encantado de que hayan desplegado para su bienvenida ceremonial en Windsor 120 caballos y 1.300 miembros del Ejército.

También ha sido muy comentado que haya sido el comandante en jefe yankee, y no el rey, quien haya pasado revista a la Guardia Real. Aunque el protocolo y los Trump no son muy buenos amigos. Se lo ha saltado en varias ocasiones. Hasta se dice que Donald se ha atrevido a decirle a la princesa Kate: "Qué guapa estás". Melania, estaba a su lado.

No podía faltar, y no ha faltado, la ofrenda floral en memoria de la difunta Isabel II, en la capilla de San Jorge. Ni, a la espera de los importantes pactos comerciales de este jueves con el premier Starmer, el intercambio de regalos: Buckingham le ha obsequiado a Trump un libro antiguo con la Declaración de Independencia y la bandera que ondeaba en el Palacio el día de su toma de posesión.

Por su parte, Trump y la primera dama Melania le han traído a Carlos III una réplica de una espada del presidente Eisenhower, simbolizando una "asociación histórica".

Y mientras... protestas en Londres

Manifestaciones en Londres contra la visita de Donald Trump.

Mientras sucedía toda esa parafernalia institucional, las calles del centro de Londres se han llenado de pancartas, disfraces, banderas y cánticos. "Donald Trump, no puedes esconderte, te acusamos de genocidio" o "Vete, Trump, no eres bienvenido aquí", son solo algunos de los gritos que han estado acompañados hasta de globos y muñecos con la cara de Trump.

Se ha desplegado a más de 1.600 agentes para mantener el orden en las calles. Pero miles de personas se han concentrado esta tarde para protestar en contra de la segunda visita de Estado de Trump a Reino Unido.

"Debería ocuparse de los asuntos de su país y no interferir en los de otros países, especialmente en Gaza", denunciaba una manifestante. "Me desagrada todo lo que Trump y su administración representan en todo el mundo", ha explicado otro.

Cuatro detenidos por proyectar fotos de Trump junto a Epstein en el Castillo de Windsor

Los británicos también han mostrado su rechazo hacia Trump dejando mensajes en las marquesinas del autobús llamándolo violador, plasmando su foto con Epstein en diferentes souvenirs e, incluso, proyectando videos del presidente y magnate con el millonario pederasta en una torre del Castillo de Windsor.

Todo, para recordarle que el escándalo Epstein le va a acompañar allá donde vaya.