Serrano ahora matiza sus palabras sobre la "gentuza" que se manifestó en La Vuelta: "Me refería a la gente que puso en riesgo la integridad de los profesionales"

Este lunes el secretario general del PP en Madrid llamó "gentuza" a los manifestantes propalestinos de La Vuelta. Ahora, en cambio, dice que tan solo se refería a aquellos que pusieron "en riesgo la integridad de los profesionales".

El secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, ha matizado este miércoles en Más Vale Tarde las declaraciones que hizo este lunes sobre los manifestantes propalestinos en el final de La Vuelta en Madrid.

Tras ser preguntado por la periodista Andrea Ropero por dichas protestas, Serrano llegó a afirmar que las personas que se manifestaron el domingo por la paz en Palestina eran "auténtica gentuza rompiendo la convivencia en Madrid".

En cambio, este miércoles en Más Vale Tarde Serrano ha matizado sus palabras. En este caso, ha defendido que "la gente tiene derecho a manifestarse de manera pacífica", pero ha hecho hincapié en que "la gente que puso en riesgo la integridad de los profesionales, esos son gentuza".

"Cualquier cosa que rompa la convivencia deliberadamente con el uso de la violencia y encima amparado por el Gobierno y por el PSOE, esas personas no tienen ningún tipo de respeto", ha añadido.

Además, Serrano ha criticado que el conflicto entre Israel y Palestian lleva muchos años, sobre todo a raíz del atentado de Hamás hace dos años, pero en "las últimas semanas ha recobrado un interés y un protagonismo casualmente cuando se le acumulan los problemas de corrupción o de estabilidad al presidente del Gobierno".

La realidad es que ante tal masacre, en las últimas semanas diferentes países han querido mostrar su rechazo a lo que está ocurriendo en Israel. Incluso la Comisión Europea ha propuesto este miércoles suspender parte del acuerdo comercial con Israel.

