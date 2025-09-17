Alfonso Serrano niega haber dicho "tener pruebas" de la participación de la 'kale borroka' y la hemeroteca lo deja en evidencia: "No lo dije así"

El secretario general del PP de Madrid ha querido matizar sus palabras y ha afirmado que "la gentuza es la gente que, deliberadamente, boicoteó una prueba ciclista de deportistas que nada tienen que ver con ese conflicto bélico".

Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, ha generado una enorme polémica esta semana tras asegurar que los manifestantes propalestinos que boicotearon la última etapa de La Vuelta en Madrid eran "gentuza" que estaba "rompiendo la convivencia".

Este miércoles, Serrano ha querido matizar sus palabras y ha afirmado que "la gentuza es la gente que, deliberadamente, boicoteó una prueba ciclista de deportistas que nada tienen que ver con ese conflicto bélico". "Hubo gente que puso en riesgo la integridad de esos profesionales", ha añadido.

También aseguró el número 2 del PP de Madrid que tenía "pruebas de que en esas algaradas había personas detenidas vinculadas con la Kale Borroka y el yihadismo". Sin embargo, las informaciones del Ministerio del Interior desmienten esas acusaciones de Serrano.

24 horas más tarde, el dirigente 'popular' ha aclarado que "lo que hice fue hacerme eco de lo que apareció en medios de comunicación". Sin embargo, Iñaki López le ha dejado en evidencia. "La frase era suya", ha puntualizado el presentador de Más Vale Tarde.

Ante esa aclaración, Serrano ha querido negar sus propias palabras: "No lo dije así". "Me da igual que fueran vascos, de Cuenca o de Carabanchel, vinieron con la intención de violentar", ha añadido Alfonso Serrano para concluir.