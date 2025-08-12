Gabi Sanz, sobre la contratación de detectives privados por parte del Ayuntamiento de Fuengirola: "Me parece una medida populista"

El Ayuntamiento de Fuengirola ha decidido contratar detectives privados para investigar a diez empleados municipales sospechosos de fingir bajas médicas. La medida genera polémica, ya que expertos advierten sobre el riesgo de crear desconfianza hacia los funcionarios públicos.

"Me parece una medida populista", critica Gabi Sanz, periodista de Vozpópuli, en el programa Más Vale Tarde. "Cuidado con establecer la política del chivato porque eso genera una animadversión contra los funcionarios por parte de la población de Fuengirola", añade el colaborador.

"Esta es la típica medida que toma el alcalde para congraciarse con la población", comenta Sanz. "Es cierto que en España la imagen del funcionario vago está muy instalada, pero luego esa no es la realidad", señala el periodista.

Además, explica que la media de absentismo laboral en España, tanto en el sector público como en el privado, se sitúa en torno al 7%.