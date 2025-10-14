Ahora

Caso Koldo

El mensaje de Ramoncín a Ábalos: "Decir la verdad delante de un juez es la mejor decisión que puedes tomar"

'The Objective' ha publicado unas imágenes que, según el medio, muestran cajas llenas de billetes en la vivienda de José Luis Ábalos. Tras conocerse la noticia, Ramoncín ha opinado en Más Vale Tarde y ha aconsejado al exministro declarar ante el juez.

Este martes, 'The Objective' publicaba en exclusiva unas imágenes de cajas con sobres llenos de billetes de 50 euros que, según el medio, fueron tomadas en 2020 en el despacho de José Luis Ábalos.

Según la información publicada, las fotografías demostrarían que las supuestas "cajas de folios" eran, en realidad, dinero en efectivo que el exministro habría solicitado a Koldo García, tal y como reflejaba un informe de la UCO.

Tras conocerse la noticia, el colaborador de Más Vale Tarde, Ramoncín, ha querido darle un consejo a Ábalos.

"Todo esto es tan sórdido que creo que lo mejor que puede hacer Ábalos es ir a declarar y decir la verdad. Decir la verdad delante de un juez cuando tienes un problema como este es la mejor decisión que puedes tomar", comenta el cantante.

