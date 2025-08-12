Gabi Sanz: "Si Juan Carlos I tiene una fortuna bien haría en blanquearla como último servicio a su país"

El rey emérito Juan Carlos I ha devuelto más de cuatro millones de euros al Fisco español. Sobre este asunto, Gabi Sanz ha señalado que "el gran problema de este hombre es que hasta el final no asumirá ninguna responsabilidad".

El rey emérito Juan Carlos I ha devuelto ya más de cuatro millones de euros, una cantidad que recibió en forma de préstamos de empresarios de confianza y que utilizó para saldar sus deudas con el Ministerio de Hacienda. Según fuentes del entorno, esta devolución ha sido posible gracias a los ingresos que ha ido generando durante los últimos años como residente en Emiratos Árabes Unidos, donde se trasladó tras la polémica sobre su patrimonio y sus finanzas.

Durante el debate en LaSexta, el periodista Gabi Sanz ha sido muy crítico, señalando que "el gran problema de este hombre es que hasta el final no asumirá ninguna responsabilidad".

Además, Sanz ha añadido que si el rey emérito posee una fortuna considerable, "haría bien en hacer un último servicio a su país y, sobre todo, a su hijo, legalizando y blanqueando ese patrimonio ante Hacienda. Porque si no lo hace él, el siguiente en la línea tendrá que enfrentarse a ese problema".