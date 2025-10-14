María Llapart explica qué pasaría con la mayoría del Congreso si Ábalos entra en prisión: "No hay antecedentes de algo así"

María Llapart analiza en este vídeo el "debate profundo" en el Congreso de los Diputados ante la posibilidad de que mañana José Luis Ábalos sea enviado a prisión y su incidencia en la mayoría de la Cámara.

Mañana José Luis Ábalos declara ante el juez por el 'caso Koldo' y, desde el Congreso de los Diputados, María Llapart explica qué podría ocurrir en el caso de que el exministro fuera enviado a prisión.

La periodista de laSexta señala que, en el caso de terminar en la cárcel, Ábalos "perdería su condición de diputado", pero no el acta.

Esto quiere decir que no podría cobrar su sueldo de diputado ni votar, delegar su voto o hacerlo telemáticamente. Una situación que se mantendría durante toda su estancia en prisión.

En lo que respecta a la situación de la mayoría en el Congreso, María afirma que "hay un debate profundo e interesante", pues fuentes de Presidencia comentan que "no saben si cambiaría la mayoría de la Cámara".

En este sentido, apunta que "no hay antecedentes de una situación así" y que esa decisión la tendría que tomar en un futuro la Mesa consultando a los letrados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.