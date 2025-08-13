Un efectivo de extinción de CyL denuncia sus condiciones de trabajo: "Mis compañeros están durmiendo en el suelo"

El trabajador ha compartido un vídeo con laSexta en el que denuncia que, tras 14 horas trabajando para evitar que el fuego siga avanzando, deben dormir en sus vehículos o en el suelo sin mantas ni colchonetas.

En Zamora, la situación por culpa del fuego es crítica. laSexta conecta desde Carracedo de Vidriales donde preocupan las fuertes rachas de viento y los bomberos de la Diputación de Zamora, junto a voluntarios, siguen trabajando para evitar que las llamas alcancen las casas del municipio.

Un trabajador de uno de esos equipos de extinción ha compartido con laSexta unas imágenes con las que busca denunciar las lamentables condiciones en las que están trabajando. En las mismas, manifesta que, tras 14 horas trabajando, ha dormido en su vehículo.

"Yo, ni tan mal, que tengo un sitio blando para dormir", pero, como expone, otros compañeros están durmiendo en un local, en el suelo "sin mantas, ni sábanas ni una colchoneta". "Así funciona la operativa de Castilla y León", se lamenta.

Otros bomberos forestales denuncian que dormían en un polideportivo con un saco de dormir en el suelo después de trabajar entre 14 y 16 horas seguidas. Por ley, solo podrían trabajar como máximo 12 horas seguidas.