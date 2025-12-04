Se cuela en una licorería y acaba en coma etílico: la historia del mapache borracho que se ha vuelto viral en el mundo

El contexto Las cámaras de seguridad del local de Virginia (EEUU) han captado cómo al intentar escapar rompió varias botellas de las que acabó bebiendo.

Un mapache en Virginia, Estados Unidos, se convirtió en el centro de atención mundial tras colarse en una licorería y acabar en coma etílico. El animal entró al establecimiento, comenzó a beber y, en su intento de huida, perdió sus habilidades motoras, cayendo repetidamente. Las cámaras de seguridad captaron al mapache tambaleándose por un pasillo lleno de whisky, rompiendo botellas en su camino. A la mañana siguiente, los empleados lo encontraron inconsciente en el baño. La policía lo trasladó a un refugio de animales para que se recuperara de su resaca, convirtiéndose en una sensación mediática internacional.

Un mapache que se coló en una licorería de Virginia (EEUU) y en su intento de huida acabó con un coma etílico se ha convertido en el tema de conversación de todas las televisiones del mundo. Desde Latinoamérica a Asia, pasando por Europa. "Estaba borracho e inconsciente", han expresado en la televisión china 'ANNnewsCH'.

En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad se puede ver el momento en el que el animal entró en el establecimiento y comenzó su 'fiesta'. Intentó trepar para salir de allí, pero las habilidades le fallaron y se cayó. "De verdad que pobrecito bebé", han señalado en 'Univisión Noticias' (EEUU).

Su situación no hizo más que empeorar, porque en las siguientes filmaciones se le vio haciendo eses, sin saber a dónde ir y pasando por un pasillo lleno de whisky. "El abuso del alcohol puede ser peligroso y no solo para nosotros, los humanos", han expresado en 'BFMTV' (Francia).

Asimismo, el ladrón enmascarado dejó innumerables pruebas de su delito, ya que rompió una gran cantidad de botellas. "Mapache borracho. Sí, sí", han subrayado en un canal israelí. Y así fue, porque el animal mezcló tantos alcoholes que la melopea fue tremenda.

A la mañana siguiente, los empleados del local encontraron al animal con un coma etílico y desplomado en el baño. "Estaba tirado así", han remarcado en la cadena 'CBS' estadounidense, en relación a la postura que tenía.

Con todo, la policía le tuvo que trasladar hasta un refugio de animales donde le tocó pasar la resaca.

