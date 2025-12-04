La Comunidad de Madrid de Ayuso también privatiza el dolor: Estrella lleva un año esperando para aliviar los efectos de su fibromialgia en un hospital público

El contexto El Hospital Infanta Leonor de Madrid eliminó hace dos años la Unidad del Dolor. Ahora se va a crear una, pero de gestión privada.

La historia de Estrella, de 41 años, refleja la importancia de que un hospital cuente con una Unidad del Dolor. Hace un año le detectaron fibromialgia. Desde entonces lleva peregrinando por diferentes hospitales para que la traten. Sufre dolores las 24 horas, pero su hospital, el Infanta Leonor de Madrid, no tiene esta unidad desde 2023. Ahora se va a crear una, pero de gestión privada.

Estrella ha contado a laSexta que necesita ser tratada en una Unidad del Dolor. En el hospital público de su barrio, el Infanta Leonor, la eliminaron hace dos años, y por eso la derivaron al hospital Gregorio Marañón. "Me tiro esperando más de cinco meses a que me llamen y como no me llaman acudo a atención al paciente. Me dicen que me han rechazado porque hay una lista de espera de más de dos años", ha explicado.

A partir de ahí la derivaron a un nuevo hospital, donde tardaron en atenderla otro medio año: "Al ser atendida, me dijeron que mínimo tenía que esperar entre cuatro y seis meses más".

Ahora, la Comunidad de Madrid ha sacado a licitación una Unidad del Dolor en su barrio, pero en manos privadas. Estrella no entiende que, mientras tanto, hayan dejado en el limbo a gente como ella. "Que sufran durante solo tres horas los dolores que tengo yo las 24 horas del día. Así se darán cuenta de la importancia de estos tratamientos", ha afirmado.

Blanca también tiene el Hospital Infanta Leonor como referencia, pero trata sus dolores en la espalda y en las lumbares en el Gregorio Marañón. "Voy en el autobús pero me cuesta mucho. Porque hay veces que no puedo andar, con las muletas y todo. Y si pides una ambulancia, te dicen que cojas un taxi", ha contado.

Los sindicatos tildan de negocio la nueva unidad que propone la Comunidad. "Es una manera encubierta de comenzar a privatizar servicios públicos", ha señalado Maina Núñez, delegada de Comisiones Obreras en el Hospital Infanta Leonor de Madrid

Desde la Comunidad de Madrid no explican por qué eliminaron hace dos años esa unidad y se limitan a decir que es necesaria y hacerla privada es legal.

