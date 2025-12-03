El periodista de 'El País' sobre la empresa que gestiona el hospital de Torrejón: "Se sospechaba, pero nunca habíamos oído decirlo de forma tan cruda”

Según Pablo Linde, el periodista que destapó el caso, "el CEO pidió ser creativos para identificar procesos no contributivos", es decir, que se retrasen o descarten los procedimientos que no sean rentables, mientras se priorizan los más baratos, todo con el objetivo de generar millones de euros de beneficio.

La polémica ha estallado en Torrejón de Ardoz tras conocerse que el hospital público de la ciudad, gestionado por la empresa privada Ribera Salud, habría recibido instrucciones para alargar listas de espera y centrarse solo en los procedimientos más rentables.

Esta tarde, Pablo Linde, periodista de 'El País' que destapó la información, ha explicado a Más Vale Tarde los detalles de la grabación. Según Linde, en la reunión del pasado 25 de septiembre, el CEO de Ribera, Pablo Gallart, pidió a los mandos del hospital y del grupo que fueran "creativos para identificar procesos no contributivos".

"Se sospechaba, pero nunca habíamos oído decirlo de forma tan cruda", asegura el periodista, explicando que el mensaje del CEO es claro: los procedimientos que resulten poco rentables para la empresa "se les dé menos prioridad", mientras se priorizan los más baratos y fáciles de gestionar.

Incluso servicios muy conocidos podrían verse afectados. El sistema de parto natural del hospital, que "cada persona que lo pide, la Comunidad de Madrid lo abona porque es un procedimiento barato", sería uno de los procesos menos rentables según la lógica del CEO, mientras que otros procedimientos más caros serían evaluados para determinar si convienen económicamente al hospital.

En la grabación, Gallart deja claro el objetivo económico: "Queremos alcanzar un beneficio de cuatro o cinco millones. Hay que ajustar procesos y ver dónde se puede ahorrar".

Según Linde, estas instrucciones reflejan un incentivo perverso del modelo de gestión privada: "El hospital recibe un dinero fijo por atender a la población. No hay incentivo por hacer más pruebas o procedimientos. Por lo tanto, cuanto menos se gaste en atenderlos, más dinero van a ganar. Se sospechaba que pasaba, pero nunca habíamos oído a nadie decirlo de forma tan cruda."

El CEO incluso pasa la responsabilidad a sus mandos, insistiendo en "ser creativos para identificar procesos no contributivos", y, según el periodista, "lo que realmente está pidiendo es que identifiquen los procedimientos que más dinero cuestan al hospital y que se retrasen o descarten".

Sobre la reacción de la empresa y la Comunidad de Madrid, Linde explica que ambos intentan restar importancia a los audios: "Por parte de la empresa dicen que los audios pueden llevar a malas interpretaciones. Pero yo he escuchado el audio completo y el contexto no altera en absoluto los extractos que hemos publicado. Con respecto a la Comunidad, pueden decir que no lo sabían, pero lo que no pueden es no hacer nada ahora."

Para el perioditsa, la grabación demuestra de forma evidente los riesgos de este modelo de gestión: "El mensaje es muy claro y crudo: cuanto menos se gaste en atender a los pacientes, más dinero gana la empresa. Este tipo de incentivos son peligrosos para la salud pública."

Mientras tanto, Ribera Salud asegura que los audios pueden llevar a malas interpretaciones, y la Comunidad de Madrid dice que no estaba al tanto. Sin embargo, según Linde, los extractos y la grabación completa dejan claro que las instrucciones del CEO son reales y plantean dudas serias sobre la ética de este modelo de gestión sanitaria, que podría afectar directamente a los pacientes.

