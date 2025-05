Víctimas de la DANA responde a VOX: "Claro que estamos interesados, pero en saber la verdad y en que haya condenas políticas y penales"

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, afirmó que las asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre están formadas por "interesados" y no por víctimas reales. Rosa María Álvarez, portavoz de la Asociación de Víctimas mortales de la DANA, respondió que las familias afectadas han perdido todo, incluso familiares directos. Álvarez, quien perdió a su padre, subrayó que buscan la verdad y justicia, no beneficios políticos. Llanos justificó la ausencia de estas asociaciones en una comisión de investigación, sugiriendo un perfil partidista. Álvarez exigió pruebas de estas acusaciones y advirtió sobre posibles denuncias por injurias si no se retracta en 48 horas.