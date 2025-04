Rosa María, familiar de una víctima de la DANA, sobre Mazón y Pradas: "Si en 10 minutos solventaron la catástrofe, así salió: 228 muertos"

Iñaki López entrevista a Rosa María Álvarez, cuyo padre murió en Catarroja el día de la DANA. En el vídeo sobre estas líneas, reacciona al último dato que indica que entre Carlos Mazón y la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, hubo ese día 7 llamadas y un total de 10 minutos para gestionar la crisis.

"Si en 10 minutos solventaron la catástrofe, así salió: 228 muertos", comenta Rosa María, que añade que mientras Pradas "se ha declarado en sede judicial incompetente", Mazón estuvo ausente y recalca la cifra: "228 muertos".

En su caso, Rosa María considera "incomprensible" que Mazón siga al frente de la Generalitat "para cualquier persona que no sea muy cafetera de él o viva de que el PP esté en Valencia". "Tiene el apoyo del PP nacional y muchísimos empresarios y por eso hay que tomar muchas medidas, no solo manifestarse cada mes", señala.

Rosa María también destaca el trabajo de la jueza de Catarroja, pues "si no fuera por ella no conoceríamos casi nada". Sobre la noticia conocida hoy de que Medio Ambiente de la Generalitat se ofreció a vigilar los cauces en lo peor de la DANA, lo que Pradas desoyó, señala que la exconsejera "a parte de incompetente, se ve que estaba muy ocupada no se sabe en qué, desde luego no en salvar vidas".

"Ese día no sabíamos en manos de quiénes estamos, ahora sí", afirma rotunda Rosa María, que si bien defiende que se tendrá que dirimir las responsabilidades de otras administraciones, "tenemos que seguir la línea que tenemos abierta, la de la Generalitat".