Tanía Sánchez, tras las palabras del arzobispo de Oviedo: "Este tipo de astracanadas no van a ningún lado"

La analista considiera que las palabras de Sanz Montes, sobre la polémica de Jumilla, "tienen una gravedad más allá de que sea una opinión de alguien". "No cabe en los valores cristianos", reflexiona.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha vuelto a generar polémica tras publicar un mensaje en la red social 'X' en el que hablaba sobre la polémica en Jumilla, Murcia, En su mensaje llamaba "moritos" a los musulmanes y, además, les recriminaba que no condenaran los asesinatos de cristianos "dentro de sus territorios".

Tania Sánchez manifestaba que el mensaje del religioso "tiene una gravedad más allá de que sea una opinión de alguien". La analista indica que una persona que tiene "un púlpito",desde el que todo aquello que dicen "tiene relevancia" para todas aquellas personas que creen y profesan esa religión.

"Creo que no es el papel de la iglesia, desde hace muchos años, desde luego no en este país", afirma Sánchez, "creo que es un ejemplo de algunos perfiles que, probablemente, estén más de acuerdo con el discurso de Vox en el que creen que la iglesia tiene que jugar un papel sobre la opinión y la política del país".

Para la analista "es un tiempo que pasó", y manifesta sentir "pena" por aquellos cristianos y creyentes "que no comparten estas ideas y que tienen que soportar este tipo de astracanadas que no van a ningún lado".

"No tiene nada que ver con la creencia cristiana defender a Donald Trump o a Netanyahu, en el día de hoy, con lo que sabemos que están haciendo", añade. "No cabe en los valores cristianos", concluye.