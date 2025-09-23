Los vecinos de Barajas protestan contra un edificio okupado: "No podemos salir a la calle tranquilos"

Desde hace unos cinco meses, un edificio industrial ha sido okupado por unas 50 personas. Como exponen los vecinos, estas personas han generado una situación de inseguridad en el barrio debido a los robos o las amenazas que dirigen a los vecinos.

En el barrio de Barajas, en Madrid, los vecinos han convocado una concentración para protestar contra la presencia de un edificio okupado desde hace unos cinco meses. Como exponen, la situación es insostenible debido a que las personas que se alojan en ese edificio insultan a los vecinos, les amenazan, han quemado vehículos o roban, generando una gran inseguridad. Javier Bastida se ha desplazado hasta ese barrio para charlar con los vecinos y ver cómo transcurre la concentración.

Como se puede ver en las imágenes, los vecinos se han apostado frente al edificio con pancartas y pitos para reclamar a las 50 personas que se encuentran en el edificio que lo abandonen. "Hace unos minutos hemos visto como salían dos de las personas que estaban okupando el inmueble", explica el reportero.

Vanesa Ruiz es una de las vecinas que se encuentra al frente de las protestas. La vecina explica que han sido los vecinos lo que se han movilizado para que la gente sepa qué está pasando en Barajas. "No queremos que esto pase más, no podemos estar inseguros ni salir a la calle tranquilos".

El pasado viernes se produjeron graves enfrentamientos entre los vecinos y los okupas. Vanesa explica que "hubo una llamada de alerta de una vecina que la estaban amenazando". "Eso no lo vamos a consentir, salimos todos", expone Ruiz, "así no podemos estar y no vamos a consentir que lo hagan".

La vecina indica que desde que la prensa comenzó a interesarse por el problema que están viviendo, "han estado un poquito más tensos, han estado viendo que nosotros no nos íbamos a quedar quietos y eso les ha fastidiado bastante".