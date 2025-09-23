PSOE y PP, unidos en algo: llamar 'lawfare' a lo que no les conviene

Y cuando esas decisiones judiciales afectan al PSOE, ellos también lo hacen

Sin ir más lejos, así lo recalcó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista el pasado 1 de septiembre, donde aseguró que "hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia... sin duda alguna la hay".

Así lo ha dicho el presidente del Gobierno en más de una ocasión. "¿Que yo he sufrido 'lawfare' en el pasado? Sin duda alguna", dijo en otra entrevista el 30 de abril de 2024. Porque eso del 'lawfare' llevamos escuchándolo años, tanto a izquierda y a derecha.

"El mayor caso de 'lawfare' que se ha conocido en la historia política de España... la mecieron ustedes", dijo el senador del PP, José Antonio Monago, Senador del PP, en 2023. Eso sí, más tarde pidió disculpas por sus declaraciones.

Lo cierto es que siempre se ha utilizado como arma arrojadiza. "Señalar a los jueces para que los jueces no le señalen a él", señalaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la supuesta estrategia de Sánchez según él.

Porque cuando las decisiones judiciales perjudican al PP no dudan en hablar de la utilización de la justicia. En 2009, la por entonces Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que "vamos a seguir denunciando la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir a la oposición".

Ese mismo año, el expresidente Mariano Rajoy, denunció que "esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular que es una cosa muy distinta".

Y cuando esas decisiones judiciales afectan al PSOE, ellos también lo hacen. "Casos de 'lawfare' hemos tenido", dijo el Vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en enero de este mismo año. Ahora, con el caso de González Amador, una vez más, el 'lawfare' vuelve a sobrevolar la retórica política de la derecha. Quien lo diría, cuando el 'lawfare' ha sido la gran baza política de Ayuso en los últimos meses.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a decir "Señor Sánchez, saque sus manazas del poder judicial", además de denunciar "el atraco que se está cometiendo de manera chavista contra los jueces...".