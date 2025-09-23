Un médico rebate las tesis de Trump sobre el paracetamol y el autismo: "No hay ninguna evidencia científica de que sea así"

El doctor Ignacio Balboa recuerda que Trump "tiene autoridad política, pero científica ninguna" y asegura que sus teorías sobre el paracetamol carecen de base científica porque "si supiéramos qué produce le autismo, lo habríamos curado".

Más Vale Tarde analiza con Ignacio Balboa, médico y profesor, las afirmaciones de Donald Trump sobre el paracetamol, que ha vinculado con el autismo.

Balboa señala en el vídeo sobre estas líneas que "si el señor Trump supiera de lo que habla", no confundiría dos términos como correlación y causalidad. La diferencia, explica, "es que la correlación ocurre al mismo tiempo, mientras que en la causalidad una tiene que ocurrir antes de la otra".

Por ello, considera que Trump "cree, o alguien le ha contado, o no se lo cree, pero quiere que los demás se lo crean" que tomar "el único analgésico que se recomienda cuando es necesario durante el embarazo" provoca autismo.

Balboa desmiente esto tajantemente y asegura que "no hay ninguna evidencia científica de que esto sea así" y añade que "cómo demonios la va a haber, si no sabemos qué produce el autismo".

El médico asegura que Trump "dice tonterías y muchas" y recuerda cuando recomendaba no vacunarse en la época del COVID: "La autoridad que tiene es política, pero científica ninguna". De hecho, añade que la comunidad científica "se ha revuelto" porque "es mucho el daño que puede hacer, aunque sea en pocas personas".

Balboa recalca que lo único que se sabe del autismo es que "tiene algún gen que lo puede desarrollar, pero luego están todas las condiciones externas que no sabemos cómo demonios se produce": "Si lo supiéramos, ya lo habríamos curado", sentencia.