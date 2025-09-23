La cuñada del ganadero asesinado en Ribadesella contradice a su hermana y deja caer que esta le podría haber tendido una trampa

Los detalles Según indican fuentes cercanas a la investigación a laSexta aseguran que la hipótesis de los encapuchados y del robo ha perdido fuerza. En el foco ahora mismo está el circulo más cercano del ganadero. No solo su viuda por este cambio de versión de la cuñada, la relación entre los tres no era la mejor.

El caso del ganadero asesinado en Ribadesella ha dado un giro inesperado. Inicialmente, la viuda y su cuñada alegaron que dos encapuchados fueron los responsables del crimen, pero ahora la cuñada ha cambiado su versión. En una declaración de cinco horas ante la Policía Judicial, Mada, la cuñada, afirmó que nunca vio a los encapuchados y sospecha que no existieron, sugiriendo que su hermana podría haberla engañado. Además, señaló una posible arma del crimen diferente. La Guardia Civil, que había considerado un objeto contundente como una pala, ahora centra su investigación en el círculo cercano del ganadero, debido a tensiones familiares previas. La viuda sigue siendo testigo, y la investigación continúa bajo secreto de sumario, con nuevas diligencias forenses y posibles declaraciones adicionales.

Giro inesperado en el crimen del ganadero de Ribadesella que murió asesinado de una paliza mortal. Según su viuda y su cuñada, lo hicieron dos encapuchados de los que no hay ni rastro en las cámaras de vigilancia. Pues bien, la cuñada acaba de desdecirse: asegura ahora que no vio a esos encapuchados y señala a su hermana.

Es lo que ha contado en las últimas horas a la Policía Judicial de la Guardia Civil en una nueva declaración que ha durado cinco horas. Mada, así se llama, aseguró a los agentes que ella nunca vio a los dos encapuchados -algo que sí dijo al principio-, que sospecha que no existieron y que no sabe si su hermana le ha tendido una trampa. Además, en esta nueva versión la cuñada apunta a una posible arma del crimen diferente.

La hipótesis con las que trabajaba la Guardia Civil era con un objeto contundente y por las heridas de la nuca y la cara de la víctima, podría encajar con una pala.

Además, Mada ha aportado un detalle fundamental. En esta declaración, según recoge El Comercio, les ha dicho a los investigadores que cuándo volvieron a casa ella le dijo a su hermana que faltaba una herramienta de la cocina y que ella manifestó: "da igual, que se la hayan llevado porque la he limpiado".

En cambio, en una conversación con laSexta, la viuda no contó nada de esto, sino que apuntaba a un intento de robo. Nos contó que ella está en la cocina preparando unos quesos, su hermana en una habitación de la casa en el piso superior. Y que entra Toño -la víctima- al interior, seguido de los dos encapuchados que le están pegando y le ponen una manta en la cabeza. Ella va hacia ellos para intentar detenerles y, según cuenta, es entonces cuando le agreden a ella también. Es más, dijo que hay un parte de lesiones suyas y que lo incorpora en la denuncia.

Según indican fuentes cercanas a la investigación a laSexta aseguran que la hipótesis de los encapuchados y del robo ha perdido fuerza. En el foco ahora mismo está el circulo más cercano del ganadero. No solo su viuda por este cambio de versión de la cuñada, la relación entre los tres no era la mejor. El día anterior la Guardia Civil se presentó en la vivienda por una riña doméstica. Pero además el ganadero tenía tensiones con otros familiares por una herencia.

De momento, la viuda sigue siendo testigo y no investigada. La investigación está declarada bajo secreto de sumario. Se pueden practicar nuevas diligencias forenses, ya que la juez no ha dejado incinerar el cuerpo. Falta el informe toxicológico y además parece probable que a la viuda la llamen a declarar esta semana otra vez. E incluso pueden hacer una reconstrucción con las dos, la cuñada y la viuda en la vivienda. Es algo que se suele emplear en las investigaciones para, efectivamente, ver si se mantienen en pie las versiones.