Iñaki López, sobre el discurso de Ayuso en el caso de su novio: "¿Os está sorprendiendo a estas alturas que se victimice?"

Iñaki López reacciona en este vídeo a las primeras declaraciones de Isabel Díaz Ayuso tras la apertura de juicio oral contra su pareja y asegura que "victimizarse es una de sus formas de defensa favoritas".

Hoy Isabel Díaz Ayuso se manifestaba por primera vez tras la decisión de la jueza de abrir juicio oral contra su novio, Alberto González Amador, y acusaba al Gobierno de usar el caso de su pareja para tapar el del hermano de Pedro Sánchez.

Además, afirmaba que los escándalos "tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene" y acusaba al presidente del Gobierno de dirigir "las portadas y la agenda mediática de este país".

Alfonso Pérez Medina le recuerda en el vídeo sobre estas líneas que la decisión de la Audiencia de Badajoz sobre el hermano de Sánchez "se publicó que iba a ser hoy mucho antes de que saliera el auto de apertura de juicio oral contra González Amador".

"¿Os está sorprendiendo a estas alturas que Isabel Díaz Ayuso se victimice?", comenta Iñaki López, para el que eso "es una de sus formas de defensa favoritas".