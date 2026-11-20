El periodista ha sacado un tuit de Feijóo en la resaca del debate paseando a su perro, "atado y bien atado con correa". "Este tweet madrugador del Partido Popular resume perfectamente el estado de ánimo hoy en Génova".

El análisis del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo revela "dos estilos radicalmente distintos", según Iñaki López. Feijóo se mostró "duro y al ataque", mientras que Sánchez adoptó un enfoque "comedido", evitando el enfrentamiento directo. López destaca un tuit de Feijóo paseando a su perro, simbolizando su seguridad y confianza. Critica a Sánchez por no responder a las afirmaciones de Feijóo, calificadas de "falsas" o "medias verdades". Feijóo intentaba retener votos del PP ante Vox, mientras que Sánchez no logró un momento decisivo. López menciona la apuesta de Ayuso de tomar chupitos cada vez que Sánchez la mencionara, pero apenas lo hizo, permitiéndole "volver a casa conduciendo".

El análisis del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo deja una imagen de "dos estilos radicalmente distintos". Este es el resumen del periodista Iñaki López, que ha contrapuesto la actitud de los dos candidatos durante el cara a cara. Habla de "un Feijóo duro y al ataque" frente a un "Sánchez comedido, que no entraba al cuerpo a cuerpo".

Como imagen de la resaca post debate, López ha querido sacar el tuit de Feijóo en la mañana de este viernes, en la que sale el candidato popular paseando a su perro. "Este tweet madrugador del Partido Popular resume perfectamente el estado de ánimo hoy en Génova. Un Feijóo seguro y empoderado, pasea con el perro atado y bien atado con correa".

Del otro lado, "no queda claro si por estrategia o por bloqueo, Sánchez mantuvo un tono bajo, pidiendo perdón y permiso, renunciando a debatir", valora el presentador. Y reprocha al presidente que no rebatiera algunas de las afirmaciones de Feijóo, a las que ha calificado de "falsas" o "medias verdades", entre ellas las relativas a las supuestas subidas de impuestos o al número de violadores excarcelados.

Según su análisis, Feijóo buscaba frenar la fuga de votos del PP hacia Vox, mientras que Sánchez no consiguió protagonizar ningún momento especialmente contundente que movilizara a sus votantes. "No hubo golpe de efecto", ha resumido.

Con todo, López habla de que "la izquierda está defraudada", pero recuerda la apuesta de Isabel Díaz Ayuso, que había anunciado en X que se tomaría un chupito cada vez que Sánchez la mencionara durante el debate. Sánchez apenas la mencionó un par de veces, por lo que "pudo volver a casa conduciendo", bromea.

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido