El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el cara a cara electoral para el 29N

Los detalles El candidato del PP, que exhibió su perfil más duro en el cara a cara con Sánchez, ha dejado frases muy contundentes. Pero mucho de lo afirmado por Feijóo no es fiel a la realidad, es inexacto o directamente es falso.

El líder del PP y candidato a la presidencia en las elecciones del 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado un duro cara a cara con el presidente Pedro Sánchez en el que el 'popular' ha hecho afirmaciones de forma contundente, incluso con referencias a datos. Sin embargo, muchas son inexactas, medias verdades o directamente mentira. La verificación de Newtral.es lo pone al descubierto.

Feijóo asegura que la presión fiscal ha crecido por encima de la media de la UE

Según Eurostat, entre 2018 y 2025, la presión fiscal de España ha crecido en 2,9 puntos, situándose en tercer lugar por detrás de Estonia y Lituania, con un incremento de 3,8 y 3,5 puntos respectivamente.

Es más, según la agencia europea, la presión fiscal de España el año pasado se situó en 38,1%, por debajo de la media de la UE (40,7%) y otros 13 países miembro –como Francia (46%), Bélgica (44,7%) o Alemania (41,4%), entre otros–.

Feijóo asegura que hay 400.000 pisos menos en alquiler y culpa a la okupación

La oferta de vivienda en alquiler ha generado un encontronazo entre ambos candidatos: mientras Sánchez afirma que hay 480.000 pisos más en alquiler, Feijóo defiende que han desaparecido 400.000 viviendas del mercado "por la okupación". Esa cifra dada por Feijóo viene de la caída de ofertas publicadas en el portal inmobiliario Idealista desde 2018. Sin embargo, no es un dato oficial.

No es un argumento nuevo del PP contra la regulación. Ya entonces, la ministra de Vivienda aseguró, como ha hecho Sánchez en el cara a cara, que os contratos de alquiler son ahora más duraderos, por lo que salen con menos frecuencia para alquilarse. Algo que puede explicarse por ejemplo en Cataluña, donde la regulación ha hecho más efecto.

Feijóo miente cuando afirma que Cuerpo dijo que las pensiones son "un problema"

El bloque económico del cara a cara ha dado para mucha verificación. Feijóo ha insistido, como en días atrás, en que el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, dijo que las pensiones son "un problema". Pero la realidad es que no dijo eso. Fue en una entrevista en Onda Cero. Allí Cuerpo afirmó que "la sostenibilidad de las pensiones está garantizada y la sostenibilidad de nuestra deuda pública también" y pidió no dar credibilidad a discursos "alarmistas" como los de PP y Vox.

Cuerpo reconoció en Onda Cero que habrá "un incremento del gasto en pensiones en las próximas décadas" porque "vamos a tener que absorber la jubilación de la generación del baby boom". Sin embargo, no dijo que vayamos a tener un problema con el incremento de las pensiones. Al contrario, matizó lo siguiente: "Decir que va a crecer el gasto (en pensiones) no es decir que el sistema no sea sostenible".

Feijóo asegura que los españoles han perdido poder adquisitivo

El candidato del PP hace referencia al salario medio. Pero la realidad es que entre 2018 y 2024 (el último dato disponible), el sueldo medio en España creció un 23%, hasta los 29.540,26 euros, mientras que la inflación, medida a través del Índice de precios al consumo (IPC), subió un 19,3%. Esto supone una ganancia de 4 puntos de poder adquisitivo. No es mucho, pero no es una pérdida como asegura Feijóo.

Tampoco los pensionistas han perdido poder adquisitivo con Sánchez. Los expertos consultados por Newtral.es señalan que "el poder adquisitivo se mide con dos valores fundamentales: los ingresos, pensiones en este caso, y la variación de los precios (IPC). Si suben las pensiones lo mismo que el IPC se mantiene el poder adquisitivo".

En 2026 las pensiones se revalorizaron un 2,7%, que con la variación del IPC del 2,7% hizo que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo.

No, el PSOE no está imputado por financiación irregular ni hay dos sumarios abiertos contra el partido

Feijóo ha espetado a Sánchez: "Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal". Sin embargo, el PSOE como persona jurídica no figura como investigado en ningún procedimiento penal.

El pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó la pretensión del PP de imputar al PSOE en el caso Leire Díez. El magistrado tomó esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción al entender que por el momento "no se acredita un principio de prueba" para atribuirle la condición de investigado al partido a pesar de que los hechos "pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE".

Tampoco hay sumarios abiertos por financiación ilegal contra el PSOE. Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, mantiene abierta una investigación reservada sobre los pagos en metálico efectuados por el partido. Pero, por el momento, no hay ningún imputado de la formación socialista.

El único partido condenado (como partícipe a título lucrativo) por delitos de corrupción con los que se financió es el PP. Lo condenó la Audiencia Nacional y lo confirmó el Tribunal Supremo.

Feijóo miente cuando dice que el Gobierno de Sánchez "ha excarcelado a 1.400 violadores y gente que ha cometido abusos sexuales"

Feijóo le ha echado en cara a Sánchez haber "excarcelado a 1.400 violadores y gente que ha cometido abusos sexuales", en referencia a la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí'.

Sin embargo, el popular mezcla las excarcelaciones con las reducciones de pena. Según informó el Consejo General del Poder Judicial en noviembre de 2023, los tribunales han acordado al menos 1.233 reducciones de pena en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Estas resoluciones han supuesto al menos 126 excarcelaciones.

Feijóo vuelve a vincular directamente migración y delincuencia, pero los datos le desmienten

Siguiendo los postulados de la ultraderecha, el candidato del PP ha vinculado directamente la migración con la delincuencia. Pero los datos le desmienten. Aunque en España hay el doble de extranjeros que en 2005, la tasa de delincuencia es más baja que hace dos décadas y lleva 10 años estancada. En 2021, la criminalidad alcanzó su mínimo histórico con 39 delitos por cada mil habitantes.

Con datos del primer semestre de 2026, la criminalidad subió ligeramente (un 0,5%), con un ascenso de los delitos contra la libertad sexual y una bajada de los robos con fuerza en domicilios y tiendas, y de los hurtos.

Feijóo acusa al Gobierno de no explicar el apagón

Feijóo ha recriminado a Sánchez que "no ha explicado" el apagón eléctrico de abril de 2025. Algo que es falso ya que Sánchez compareció el 7 de mayo en el Congreso y habló de una "concatenación de anomalías".

Después, hasta cuatro organismos han publicado información sobre las causas del apagón. Uno de ellos, lo publicó el Gobierno dos meses después de que ocurriera.

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