Uno de los hijos de Francisca Cadenas reconoce que tuvo "una corazonada" sobre lo ocurrido la noche de su desaparición: "La teroría se ha materializado"

Este viernes, en Más Vale Tarde, hemos podido escuchar a los hijos de Francisca. Han dado una rueda de prensa en la que no han podido aguantar el llanto, mientras los vecinos de Hornachos (Badajoz) les arropaban, como han hecho en estos nueve años de dolor.

Tras nueve años de dolor e incertidumbre, uno de los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas ha confesado ser el culpable del crimen. En una rueda de prensa, los hijos de Francisca, visiblemente emocionados, han expresado su dolor y enfado por haber vivido tan cerca del asesino de su madre. El presunto autor, Julián, ha exculpado a su hermano 'Lolo'. La detención se produjo tras encontrar restos óseos en el patio de su vivienda, confirmados como de Francisca. La familia siempre sospechó de alguien cercano y agradece a la UCO por esclarecer el caso, aunque aún enfrentan el duelo por su pérdida.

Tras nueve años de incertidumbre y dolor, tras la detención de los dos hermanos que vivían a solo unos metros de la desaparecida Francisca Cadenas, por fin, este viernes, uno de ellos ha reconocido ser el culpable del crimen.

Este viernes, en Más Vale Tarde, hemos podido escuchar a los hijos de Francisca. Han dado una rueda de prensa en la que no han podido aguantar el llanto, mientras los vecinos de Hornachos (Badajoz) les arropaban, como han hecho en estos nueve años de dolor.

Tampoco han podido ocultar su enfado por haber tenido que vivir a solo unos metros de la persona que acabó con la vida de su madre. "Esta familia ha convivido, sabiendo que a su madre la han asesinado", ha lamentado José Antonio Meneses, uno de los hijos de la víctima. "A su madre y su esposa", ha dicho señalando a su padre, "la han asesinado y esas personas vivían a escasos metros de nuestro domicilio".

Según han confirmado fuentes de la investigación a laSexta, el presunto autor de la desaparición y muerte de Francisca Correa es el hermano menor, llamado Julián. Además, este ha exculpado a su hermano 'Lolo''.

Hay que recordar que los dos hermanos fueron detenidos tras hallarse restos óseos en un patio del interior de su vivienda. Tras hacerse los análisis pertinentes, la Guardia Civil confirmó que los huesos eran de la mujer desaparecida en 2017.

Sin embargo, la familia siempre había tenido su propia teoría. Defendían que el culpable de la desaparición de Francisca tenía que ser alguien cercano, pues solo salió a acompañar a unos amigos. La separaban de su casa unos 30 metros, pero nunca volvió.

"Aquella noche tuve una corazonada de lo que pudo pasar", ha asegurado José Antonio. "Aquella corazonada se ha materializado con lo que toda la familia pensaba y en el hilo en el que han ido las investigaciones". Pues no guardaban buenos pensamientos sobre los ahora detenidos.

La familia ha agradecido el trabajo de los agentes de la UCO que han conseguido traerles la verdad tantos años después. Según ha explicado, "la noticia fue, en cierta parte, un alivio para toda la familia". Aunque reconocen que todavía les "queda una fase muy dura, que es pasar un duelo por la muerte de nuestra madre".

Francisca Cadenas era mujer, madre y esposa. Pero, sobre todo, como recuerda su hijo José Antonio: "una persona a la que le quedaba toda la vida por delante por disfrutar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.